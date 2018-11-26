"Зенит" поздравил Радимова с днем рождения

"Зенит" в официальном Твиттере поздравил с днем рождения Владислава Радимова. Он занимает пост главного тренера "Зенита-2". Специалисту исполнилось 43 года.

Ранее он также занимал должность главного тренера молодежной команды "Зенита" и начальника первой команды.

В качестве игрока Радимов стал чемпионом России вместе с "Зенитом", а также выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, Суперкубок России и Кубок премьер-лиги.

Также выступал за ЦСКА, "Сарагосу", московское "Динамо", "Левски" и "Крылья Советов".

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