"Зенит" поздравил Радимова с днем рождения

"Зенит" в официальном Твиттере поздравил с днем рождения Владислава Радимова. Он занимает пост главного тренера "Зенита-2". Специалисту исполнилось 43 года.
Ранее он также занимал должность главного тренера молодежной команды "Зенита" и начальника первой команды.
В качестве игрока Радимов стал чемпионом России вместе с "Зенитом", а также выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, Суперкубок России и Кубок премьер-лиги.
Также выступал за ЦСКА, "Сарагосу", московское "Динамо", "Левски" и "Крылья Советов".
С днем рождения, @radimov02! 🎂 pic.twitter.com/UEdC5WttJO– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 26 ноября 2018 г.
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