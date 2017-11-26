"Зенит" поздравил Радимова с 42-летием

"Зенит" в Твиттере поздравил с днем рождения бывшего капитана команды Владислава Радимова. Сегодня, 26 ноября, экс-полузащитнику питерцев исполняется 42 года.

Напомним, Радимов выступал за "Зенит" с 2003 по 2008 год. В составе сине-бело-голубых он выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. С 2011 по 2017 год работал тренером в системе петербургского клуба.