14:24 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" поздравил Радимова с 42-летием

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"Зенит" в Твиттере поздравил с днем рождения бывшего капитана команды Владислава Радимова. Сегодня, 26 ноября, экс-полузащитнику питерцев исполняется 42 года.

Напомним, Радимов выступал за "Зенит" с 2003 по 2008 год. В составе сине-бело-голубых он выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. С 2011 по 2017 год работал тренером в системе петербургского клуба.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Nikolas7

а меня почему не поздравил с 30 летием?

14:53