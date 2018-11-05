"Зенит" поздравил Оздоева с днем рождения

"Зенит" поздравил в Твиттере своего полузащитника Магомеда Оздоева с днем рождения. Хавбеку исполнилось 26 лет.

– Магомеду Оздоеву – 26! С днем рождения! – написал "Зенит" в Твиттере.

Оздоев сыграл семь матчей за петербуржцев в текущем сезоне во всех турнирах и не отметился результативными действиями. "Зенит" приобрел 26-летнего хавбека в феврале 2018 года у "Рубина" за три миллиона евро. Спортсмен провел 11 матчей за сборную России и забил один гол.