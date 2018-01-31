"Зенит" поздравил Миллера с днем рождения

"Зенит" поздравил председателя правления и заместителя председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексея Миллера с днем рождения. Сегодня руководителю исполнилось 56 лет.

– Уважаемый Алексей Борисович! Мы благодарны Вам за неоценимую поддержку, без которой невозможно было бы представить современный "Зенит", за преданность и Вашу любовь к футболу. Мы желаем Вам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях! С праздником!" – говорится в сообщении на официальном сайте "Зенита".