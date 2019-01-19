"Зенит" поздравил Маркизио с днем рождения

"Зенит" поздравил с днем рождения полузащитника команды Клаудио Маркизио. Поздравление опубликовано в официальном Твиттере клуба.

Сегодня итальянцу исполнилось 33 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей за "Зенит" и забил два мяча. Футболист перешел в команду из "Ювентуса" на правах свободного агента.

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