11:54 | Футбол — РПЛ

"Зенит" поздравил Маркизио с днем рождения

Обсудить
5

"Зенит" поздравил с днем рождения полузащитника команды Клаудио Маркизио. Поздравление опубликовано в официальном Твиттере клуба.

Сегодня итальянцу исполнилось 33 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей за "Зенит" и забил два мяча. Футболист перешел в команду из "Ювентуса" на правах свободного агента.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь

Опрос

Кому из лидеров РПЛ больше всех требуется усиление состава этой зимой?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Обсудить
5
Загрузка...
Материалы других СМИ