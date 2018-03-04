"Зенит" поздравил Малафеева с 39-летием

"Зенит" на официальном сайте поздравил с днем рождения бывшего вратаря команды Вячеслава Малафеева. Сегодня, 4 марта, экс-голкиперу, который занимает пост заместителя спортивного директора сине-бело-голубых, исполняется 39 лет.

"Уважаемый Вячеслав Александрович, сине-бело-голубые присоединяются к многочисленным поздравлениям, желают успехов во всех делах, личного счастья, а также новых рекордов и побед вместе с "Зенитом". С днем рождения!", - говорится в поздравлении на сайте клуба.

Напомним, Малафеев выступал за "Зенит" с 1997 по 2016 год. За это время он помог питерцам выиграть четыре титула чемпиона России, по три и Суперкубка Кубка России, Кубок премьер-лиги, Кубок УЕФА, а также Суперкубок УЕФА.

В составе сборной России выступал с 2003 по 2012 год, проведя в ее составе 29 матчей и пропустив 24 мяча.