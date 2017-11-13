"Зенит" поздравил Лунева с 26-летием

"Зенит" в своем Твиттере поздравил с днем рождения вратаря команды Андрея Лунева. Сегодня, 13 ноября, голкиперу исполняется 26 лет.
В настоящее время Лунев находится в расположении сборной России, где готовится к контрольному матчу против Испании. Встреча состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге.
Напомним, Лунев перешел в "Зенит" в декабре 2016 года. В этом сезоне голкипер принял участие в 23 матчах на клубном уровне, 13 из них проведя "на ноль".
Андрею Луневу – 26! С днем рождения! 🎂 pic.twitter.com/a2bDBKrZYz– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 13 ноября 2017 г.