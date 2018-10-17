"Зенит" поздравил "лучшего португальского тренера-гонщика" Виллаш-Боаша с днем рождения

"Зенит" в официальном Твиттере поздравил с днем рождения бывшего главного тренера клуба Андре Виллаш-Боаша. Португальский специалист, которому исполнился 41 год, возглавлял петербуржцев с марта 2014 по май 2016 года. Он завоевал с петербуржцами титул чемпиона России-2014/15, выиграл Кубок и Суперкубок страны. В 2016 и 2017 году он возглавлял "Шанхай Шанган".

"Поздравляем лучшего португальского тренера-гонщика в истории!" - говорится в сообщении "Зенита". Виллаш-Боаш любит автогонки и даже принял участие в "Дакаре"-2018 в классе внедорожников.