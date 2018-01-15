"Зенит" поздравил Кузяева с днем рождения

"Зенит" на своем сайте поздравил полузащитника Далера Кузяева с днем рождения. Сегодня хавбеку исполняется 25 лет.

"Уважаемый Далер! Мы восхищаемся невероятным прогрессом, которого вы добились за этот год, и не сомневаемся, что впереди вас ждут новые успехи, победы и достижения", – говорится в сообщении сине-бело-голубых.

Напомним, Кузяев перешел в "Зенит" летом прошлого года из "Ахмата". Футболист провел в системе Академии "Зенита" три года.