"Зенит" поздравил Кузяева с днем рождения

"Зенит" на своем сайте поздравил полузащитника Далера Кузяева с днем рождения. Сегодня хавбеку исполняется 25 лет.
"Уважаемый Далер! Мы восхищаемся невероятным прогрессом, которого вы добились за этот год, и не сомневаемся, что впереди вас ждут новые успехи, победы и достижения", – говорится в сообщении сине-бело-голубых.
Напомним, Кузяев перешел в "Зенит" летом прошлого года из "Ахмата". Футболист провел в системе Академии "Зенита" три года.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-01-15-zenit-pozdravlyaet-dalera-kuzyaeva-s-dnem-rozhdeniya.htm
Wal
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11:38