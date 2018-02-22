"Зенит" поздравил Ивановича с днем рождения

Пресс-служба "Зенита" поздравила защитника Бранислава Ивановича с днем рождения. Сегодня сербу исполняется 34 года.
"Браниславу Ивановичу – 34! С днем рождения!", - говорится в сообщении сине-бело-голубых в Твиттере.
Напомним, сегодня, 22 февраля, "Зенит" проведет в Санкт-Петербурге ответный матч 1/16 Лиги Европы против "Селтика", который начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. Первая встреча между российской и шотландской командами завершился минимальным поражением сине-бело-голубых - 0:1.