"Зенит" поздравил Ивановича с днем рождения

Пресс-служба "Зенита" поздравила защитника Бранислава Ивановича с днем рождения. Сегодня сербу исполняется 34 года.

"Браниславу Ивановичу – 34! С днем рождения!", - говорится в сообщении сине-бело-голубых в Твиттере.