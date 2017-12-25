"Зенит" поздравил Хен Ен Мина с днем рождения и вспомнил его гол "Севилье"

"Зенит" поздравил с днем рождения бывшего игрока клуба Хен Ен Мина. Корейцу сегодня исполняется 38 лет, за петербургский клуб он выступал в 2006 году, провел 10 игр и забил один мяч.

Единственный гол за клуб он забил в апреле 2006 года в ворота "Севильи".