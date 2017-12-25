"Зенит" поздравил Хен Ен Мина с днем рождения и вспомнил его гол "Севилье"

"Зенит" поздравил с днем рождения бывшего игрока клуба Хен Ен Мина. Корейцу сегодня исполняется 38 лет, за петербургский клуб он выступал в 2006 году, провел 10 игр и забил один мяч.
Единственный гол за клуб он забил в апреле 2006 года в ворота "Севильи".
Сегодня 38 лет исполняется Хён Ён Мину, одному из трех 🇰🇷 легионеров, выступавших за "Зенит".– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 25 декабря 2017 г.
Отличный повод, чтобы вспомнить его гол в ворота "Севильи" в апреле 2006-го. Кажется, это не тот случай, когда "раньше трава была зеленее" 😏 pic.twitter.com/ivhqzGf24F