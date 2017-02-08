"Зенит" поздравил Хави Гарсию с 30-летием

"Зенит" поздравил полузащитника Хави Гарсию с днем рождения. Сегодня испанскому хавбеку, выступающему за сине-бело-голубых с 2014 года, исполняется 30 лет. На счету Гарсии 95 матчей и 6 голов в футболке команды из Санкт-Петербурга.

Поздравление на официальном сайте "Зенита" выглядит следующим образом:

Хави, мы благодарны за все, что вы делаете для команды, и желаем, чтобы новый год вашей жизни стал не только самым интересным, но и самым успешным как на футбольном поле, так и за его пределами! С юбилеем! Feliz cumpleaños!