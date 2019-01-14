"Зенит" поздравил группу "Ленинград" с 22-летием

"Зенит" в официальном Твиттере поздравил группу "Ленинград" с днем рождения. Коллективу Сергея Шнурова сегодня исполнилось 22 года.

"Группировке "Ленинград" – 22 года! С днем рождения!" - говорится в сообщении "Зенита".

Сергей Шнуров - один из самых известных поклонников "Зенита". Он неоднократно выступал перед матчами команды и часто упоминает ее в своем творчестве.