15:53 | Футбол — РПЛ

"Зенит" поздравил группу "Ленинград" с 22-летием

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"Зенит" в официальном Твиттере поздравил группу "Ленинград" с днем рождения. Коллективу Сергея Шнурова сегодня исполнилось 22 года. 

"Группировке "Ленинград" – 22 года! С днем рождения!" - говорится в сообщении "Зенита".

Сергей Шнуров - один из самых известных поклонников "Зенита". Он неоднократно выступал перед матчами команды и часто упоминает ее в своем творчестве.

 

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