"Зенит" поздравил Фернандо Риксена с днем рождения

"Зенит" поздравил своего бывшего полузащитника Фернандо Риксена с днем рождения. Сегодня экс-хавбеку исполнилось 42 года.

- Сегодня Фернандо Риксену исполняется 42 года, - отмечается в сообщении. - Фернандо, мы от всей души поздравляем вас с днем рождения и желаем вам здоровья и удачи. Ваш характер – настоящий пример для каждого как на футбольном поле, так и за его пределами. Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag!

Напомним, в октябре 2013 Риксен рассказал о том, что борется с боковым амиотрофическим склерозом – неизлечимой болезнью, которая приводит к параличу и атрофии мышц. В мае этого года его состояние резко ухудшилось и он потерял способность разговаривать.

Риксен выступал за "Зенит" с 2006 по 2009 годы. Вместе с питерским клубом он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.