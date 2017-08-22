"Зенит" поздравил Дзюбу с 29-летием

"Зенит" на своем официальном сайте поздравил с днем рождения нападающего команды Артема Дзюбу. Сегодня, 22 августа, форварду сине-бело-голубых исполняется 29 лет.

- Уважаемый Артем! Мы поздравляем вас с днем рождения, желаем новых успехов, здоровья и счастья, - говорится в поздравлении клуба.

Отметим, что Дзюба пропустил матч 7-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:0). В сезоне-2017/18 форвард принял участие в 8 матчах (4 из них - в стартовом составе), не отметившись результативными действиями.

По данным "СЭ", Дзюба до закрытия трансферного окна может сменить клуб ради игровой практики на правах аренды. Основные варианты – "Локомотив" и "Краснодар".

Ближайший матч "Зенита" состоится 24 сентября. Команда из Санкт-Петербурга на своем поле встретится с "Утрехтом" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы, начало игры - 20.00 по московскому времени. Первая встреча завершилась победой голландской команды - 1:0.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Утрехт".