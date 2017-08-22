"Зенит" поздравил Дзюбу с 29-летием

"Зенит" на своем официальном сайте поздравил с днем рождения нападающего команды Артема Дзюбу. Сегодня, 22 августа, форварду сине-бело-голубых исполняется 29 лет.
- Уважаемый Артем! Мы поздравляем вас с днем рождения, желаем новых успехов, здоровья и счастья, - говорится в поздравлении клуба.
Отметим, что Дзюба пропустил матч 7-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:0). В сезоне-2017/18 форвард принял участие в 8 матчах (4 из них - в стартовом составе), не отметившись результативными действиями.
По данным "СЭ", Дзюба до закрытия трансферного окна может сменить клуб ради игровой практики на правах аренды. Основные варианты – "Локомотив" и "Краснодар".
Ближайший матч "Зенита" состоится 24 сентября. Команда из Санкт-Петербурга на своем поле встретится с "Утрехтом" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы, начало игры - 20.00 по московскому времени. Первая встреча завершилась победой голландской команды - 1:0.
Артему Дзюбе – 29!– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 22 августа 2017 г.
С днем рождения, Дзюбиньо! 🎂 pic.twitter.com/DFutORqccB
"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Утрехт".
Опрос
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-08-22-zenit-pozdravlyaet-artema-dzyubu-s-dnem-rozhdeniya.htm