"Зенит" поздравил Давыдова с 64-летием

"Зенит" в Твиттере поздравил с днем рождения главного тренера "Зенита-2" Анатолия Давыдова. Сегодня, 13 ноября, специалисту исполняется 64 года.

Напомним, Давыдов является чемпионом СССР 1984 года в составе "Зенита" и рекордсменом клуба по числу матчей за сине-бело-голубых. В качестве тренера он становился обладателем Кубка России.