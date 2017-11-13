"Зенит" поздравил Давыдова с 64-летием

"Зенит" в Твиттере поздравил с днем рождения главного тренера "Зенита-2" Анатолия Давыдова. Сегодня, 13 ноября, специалисту исполняется 64 года.
Напомним, Давыдов является чемпионом СССР 1984 года в составе "Зенита" и рекордсменом клуба по числу матчей за сине-бело-голубых. В качестве тренера он становился обладателем Кубка России.
Сегодня свой 64-й день рождения отмечает чемпион СССР в составе сине-бело-голубых, обладатель Кубка России (в качестве тренера) и рекордсмен по числу матчей за "Зенит" (456 игр!) Анатолий Давыдов!– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 13 ноября 2017 г.
С днем рождения, Анатолий Викторович! pic.twitter.com/6Te9kAgBJG