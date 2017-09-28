"Зенит" поздравил Анюкова с 35-летнием

"Зенит" на своем официальном сайте поздравил с днем рождения защитника команды Александра Анюкова. Ветерану петербургского клуба сегодня исполняется 35 лет.

Напомним, что Анюков играет за "Зенит" с 2005 года. В команде он провел 13 сезонов, провел 389 матчей, забил 12 мячей и отдал 29 голевых передач.

Он является четвертым футболистом в истории "Зенита" по числу проведенных матчей, четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, четырехкратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, бронзовым призером Евро-2008.