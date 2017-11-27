"Зенит" поздравил Александра Кержакова с 35-летием

"Зенит" на своем официальном сайте поздравил с днем рождения бывшего нападающего команды Александра Кержакова. Сегодня, 27 ноября, экс-форварду сине-бело-голубых исполняется 35 лет.

"Уважаемый Александр! Мы поздравляем вас с днем рождения и благодарим за прекрасные моменты, которые вы подарили всем любителям футбола. Ваша игра навсегда запомнится неуступчивостью, борьбой до последних секунд, невероятной самоотдачей и нацеленностью на ворота. С праздником!", - говорится в поздравлении клуба.

Напомним, Кержаков выступал за "Зенит" в общей сложности 14 лет, проведя во всех клубных турниров в составе петербургской команды 386 матчей и забив 163 гола. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории клуба, сборной России (30 мячей) и всего российского футбола.