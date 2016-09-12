"Зенит" повысит зарплату Витселю?

"Зенит" хочет удержать полузащитника Акселя Витселя и готов предложить ему выгодный с финансовой точки зрения контракт, утверждает Calciomercato.com. Нынешний договор бельгийца истекает в конце текущего сезона. Напомним, что Витсель в прошедшее трансферное окно был близок к переходу в "Ювентус", однако сделка в последний момент сорвалась.

Как ранее сообщил главный тренер "Зенита" Мирча Луческу, это произошло по вине итальянской стороны, так как обращение по трансферу пришло слишком поздно, поэтому завершить сделку было невозможно. Также появилась информация, что "Зенит" отказался отпускать Витселя, так как клубу не удалось договориться о трансфере полузащитника "Ростова" Кристиана Нобоа.





"Ювентус" в ближайшие недели вновь будет обсуждать с отцом Витселя условия возможного контракта. Итальянский клуб все же постарается приобрести футболиста зимой по сниженной цене.