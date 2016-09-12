"Зенит" повысит зарплату Витселю?

"Зенит" хочет удержать полузащитника Акселя Витселя и готов предложить ему выгодный с финансовой точки зрения контракт, утверждает Calciomercato.com. Нынешний договор бельгийца истекает в конце текущего сезона. Напомним, что Витсель в прошедшее трансферное окно был близок к переходу в "Ювентус", однако сделка в последний момент сорвалась.
Как ранее сообщил главный тренер "Зенита" Мирча Луческу, это произошло по вине итальянской стороны, так как обращение по трансферу пришло слишком поздно, поэтому завершить сделку было невозможно. Также появилась информация, что "Зенит" отказался отпускать Витселя, так как клубу не удалось договориться о трансфере полузащитника "Ростова" Кристиана Нобоа.
"Ювентус" в ближайшие недели вновь будет обсуждать с отцом Витселя условия возможного контракта. Итальянский клуб все же постарается приобрести футболиста зимой по сниженной цене.
serzheo
RW.irk___ Витселя никто не воспитывает - воспитывает он - и это огромная разница. За это и деньги получает. Еще Петр 1 - звал учителей.... А у Вас, ребята, зовут учеников, еще раз - это ОГРОМНАЯ разница. А за Шейдаева и Гасилина я год пишу - это ошибка Зенита, даже не обсуждается. Зенит Ленивого Коку посадил на место где вполне могли играть эти двое.
16:01
RW.irk
Серёг, воспитывать Мусу вместо Панченко, конечно, намного хуже, чем воспитывать Витселя вместо Шейдаева. Тут ведь и дорого и сразу понятно кому это нужно, да?))
15:55
Samsar63
Витсель - лицо нынешнего Зенита. Все хотят оттуда срулить, но из-за получаемых гонораров готовы забыть о футболе и обеспечить себя деньгами на старость. Хотя некоторые и говорят, что переходят в этот клуб за Большими Победами (Читаем между строк - за большими деньгами).
15:54
serzheo
Разговорились московитые... Они же не тратят миллионы, они воспитывают Муссу вместо Панченко. Ну здорово. Зато дешево... Правда кому это нужно непонятно, но зато дешево. Красавцы))))
15:50
foreverCSKAforever
Надеюсь, больше Живанилды огребет в этот раз.
15:39
RW.irk
Надо повышать, конечно! Нынешняя слишком маленькая! Пару лямов ещё добавить, футбольная страна ж ёпт)))
15:39
Джон....Сильвер
Не Зенит повысит, а Газпром. Пусть только Витсель подождет, пока по "Северному потоку" чуть-чуть давления добавят!
15:32
Cantona~~
Надо соглашаться, денжищами засыпят от души, ничего не требуют взамен, отдыхай и получай. ))
15:06