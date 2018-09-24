12:44 | Футбол — РПЛ

"Зенит" потроллил "Спартак" и "Локомотив"

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"Зенит" после вчерашней победы над "Локомотивом" (5:3) в матче 8-го тура чемпионата России вспомнил о разгроме "Спартака" (5:1) в домашней игре минувшего сезона. 

В официальном Твиттере сине-бело-голубых появилось изображение, на котором указаны результаты этих матчей. Оно сопровождается хэштегами "новые традиции" и "в Питере - пять". 

"Зенит" после восьми туров занимает первое место в РПЛ, имея в активе 22 очка.

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