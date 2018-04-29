"Зенит" потерял шансы стать чемпионом

"Зенит" на своем поле в матче 28-го тура премьер-лиги сыграл вничью с ЦСКА (0:0),
За два тура до конца сине-бело-голубые, с 50 очками занимающие четвертое место в турнирной таблице, потеряли шансы на чемпионство. Команда Роберто Манчини отстает от лидирующего "Локомотива" (57 очков) на 7 баллов.
"Зенит" уже точно не сможет стать чемпионом //
Положение команд в чемпионате России по футболу
Brother Beyond
Было бы неплохо.
19:01
Pleafant
Если Краснодар сегодня выйграет,то Зенит отползёт на своё законное 5 место.
18:49