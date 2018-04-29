"Зенит" потерял шансы стать чемпионом

Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - ЦСКА - 0:0. Сине-бело-голубые потеряли шансы на чемпионство. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

"Зенит" на своем поле в матче 28-го тура премьер-лиги сыграл вничью с ЦСКА (0:0),

За два тура до конца сине-бело-голубые, с 50 очками занимающие четвертое место в турнирной таблице, потеряли шансы на чемпионство. Команда Роберто Манчини отстает от лидирующего "Локомотива" (57 очков) на 7 баллов.

"Зенит" уже точно не сможет стать чемпионом //

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