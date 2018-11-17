"Зенит" построит в Петербурге крытый манеж

"Зенит" построит в составе футбольной академии в северной части города современный крытый манеж для занятий юных спортсменов. Об этих планах представители клуба рассказали заместителю председателя правительства РФ Ольге Голодец во время посещения академии.

- Это одна из лучших школ России для занятий по футболу для детей и юношей, - цитирует ТАСС Голодец. - Это, безусловно, идеальные условия для детей - большое количество полей, хорошая инфраструктура, хорошие условия для проживания. И школа готова развиваться - для нас это один из самых важных показателей. Сегодня мы говорили о том, что коллеги готовы строить большой крытый манеж - современный, и это даст дополнительный импульс развитию отечественного футбола", - сказала Голодец после осмотра территории академии.

Как рассказал президент "Зенита" Сергей Фурсенко, в академии и ее 17 филиалах обучаются 1700 маленьких игроков из Санкт-Петербурга и соседних регионов.

- Плюс с сегодняшнего дня у нас открывается сертифицированный тренерский центр подготовки, всего их 13 по стране. Здесь мы будем обучать футбольных менеджеров, - отметил Фурсенко.

- Сегодня я увидела, что идут занятия УЕФА с тренерами "Зенита", это будут тренеры, сертифицированные по международным стандартам, и такое отношение к образованию, к детском образованию, юношескому образованию - это сегодня очень важно, - добавила голодец. - Мы будем стремиться создавать все условия для того, чтобы детский юношеский футбол в России развивался, потому что сегодня в России у нас занимаются 415 тысяч детей в секциях по футболу, и это хороший вид спорта, его любят в России.