"Зенит" поставил бакланов-указателей возле стадиона

Перед матчем 10-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уфой" возле стадиона "Санкт-Петербург" появились указатели-бакланы. Отметим, что ранее руководитель департамента по связям с общественностью клуба Жанна Дембо пообещала организовать установку таких указателей.
Бакланы стали известны после того, как в интервью вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сказал, что бакланы – одна из причин повреждения крыши петербургского стадиона.
Напомним, что встреча состоится в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры
Лучшая навигация года #ЗенитУфа pic.twitter.com/647kixbDgj– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 18 сентября 2017 г.
SIZ170
... баклан показывает как пройти на *гостевую*....))))
18:34
shpasic
"на юг - это туда"
18:33
crazysun78
"мои друзья - вон там..."
18:25
да, мой учитель
О Великий Баклан.)
18:24
SpaMan
бакланы бакланят баклан-арену
18:11
гаттузо туп
Теперь я знаю,как выглядит рейтуз-коттуз.)))
18:01