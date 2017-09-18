"Зенит" поставил бакланов-указателей возле стадиона

Перед матчем 10-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уфой" возле стадиона "Санкт-Петербург" появились указатели-бакланы. Отметим, что ранее руководитель департамента по связям с общественностью клуба Жанна Дембо пообещала организовать установку таких указателей.

Бакланы стали известны после того, как в интервью вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сказал, что бакланы – одна из причин повреждения крыши петербургского стадиона.

Напомним, что встреча состоится в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры

Шнуров написал стих о бакланах и арене "Санкт-Петербург"