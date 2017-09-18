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17:40 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" поставил бакланов-указателей возле стадиона

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Перед матчем 10-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уфой" возле стадиона "Санкт-Петербург" появились указатели-бакланы. Отметим, что ранее руководитель департамента по связям с общественностью клуба Жанна Дембо пообещала организовать установку таких указателей.

Бакланы стали известны после того, как в интервью вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сказал, что бакланы – одна из причин повреждения крыши петербургского стадиона.

Напомним, что встреча состоится в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры

Шнуров написал стих о бакланах и арене "Санкт-Петербург"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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SIZ170

... баклан показывает как пройти на *гостевую*....))))

18:34

shpasic

"на юг - это туда"

18:33

crazysun78

"мои друзья - вон там..."

18:25

да, мой учитель

О Великий Баклан.)

18:24

SpaMan

бакланы бакланят баклан-арену

18:11

гаттузо туп

Теперь я знаю,как выглядит рейтуз-коттуз.)))

18:01