15:32 | Футбол — РПЛ

"Зенит" последним из участников чемпионата России пробил пенальти

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"Зенит" открыл счет в матче 13-го тура премьер-лиги против "Ахмата" с пенальти, назначенного за нарушение против Роберта Мака. Питерцы стали последней командой, получившей право на исполнение 11-метрового в чемпионате России-2018/19.

Чаще всего пенальти пробивали "Спартак" и "Анжи" (по три раза). Футболисты "Ахмата" были впервые наказаны за фол в своей штрафной. Ни одного пенальти не получали "Ростов", "Крылья Советов", "Урал" и "Уфа". (Кирилл Бурдаков)

Пенальти в чемпионате России-2018/19

Клуб

Пробитые (забитые)

Полученные (забитые)

Спартак

3 (3)

3 (2)

Анжи

3 (2)

2 (1)

Ростов

2 (2)

0

ЦСКА

2 (2)

1 (0)

Ахмат

1 (1)

1 (1)

Енисей

1 (1)

2 (2)

Зенит

1 (1)

2 (2)

Краснодар

1 (1)

1 (1)

Локомотив

1 (1)

2 (1)

Оренбург

1 (1)

3 (1)

Арсенал

1 (0)

2 (1)

Динамо

1 (0)

1 (1)

Кр.Советов

1 (0)

0

Рубин

1 (0)

2 (2)

Урал

1 (0)

0

Уфа

1 (0)

0

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 13-й тур
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