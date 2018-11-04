"Зенит" последним из участников чемпионата России пробил пенальти

"Зенит" открыл счет в матче 13-го тура премьер-лиги против "Ахмата" с пенальти, назначенного за нарушение против Роберта Мака. Питерцы стали последней командой, получившей право на исполнение 11-метрового в чемпионате России-2018/19.

Чаще всего пенальти пробивали "Спартак" и "Анжи" (по три раза). Футболисты "Ахмата" были впервые наказаны за фол в своей штрафной. Ни одного пенальти не получали "Ростов", "Крылья Советов", "Урал" и "Уфа". (Кирилл Бурдаков)

Пенальти в чемпионате России-2018/19