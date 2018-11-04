"Зенит" последним из участников чемпионата России пробил пенальти

"Зенит" открыл счет в матче 13-го тура премьер-лиги против "Ахмата" с пенальти, назначенного за нарушение против Роберта Мака. Питерцы стали последней командой, получившей право на исполнение 11-метрового в чемпионате России-2018/19.
Чаще всего пенальти пробивали "Спартак" и "Анжи" (по три раза). Футболисты "Ахмата" были впервые наказаны за фол в своей штрафной. Ни одного пенальти не получали "Ростов", "Крылья Советов", "Урал" и "Уфа". (Кирилл Бурдаков)
Пенальти в чемпионате России-2018/19
|
Клуб
|
Пробитые (забитые)
|
Полученные (забитые)
|
Спартак
|
3 (3)
|
3 (2)
|
Анжи
|
3 (2)
|
2 (1)
|
Ростов
|
2 (2)
|
0
|
ЦСКА
|
2 (2)
|
1 (0)
|
Ахмат
|
1 (1)
|
1 (1)
|
Енисей
|
1 (1)
|
2 (2)
|
Зенит
|
1 (1)
|
2 (2)
|
Краснодар
|
1 (1)
|
1 (1)
|
Локомотив
|
1 (1)
|
2 (1)
|
Оренбург
|
1 (1)
|
3 (1)
|
Арсенал
|
1 (0)
|
2 (1)
|
Динамо
|
1 (0)
|
1 (1)
|
Кр.Советов
|
1 (0)
|
0
|
Рубин
|
1 (0)
|
2 (2)
|
Урал
|
1 (0)
|
0
|
Уфа
|
1 (0)
|
0