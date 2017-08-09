19:18 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" после разгрома "Спартака" не смог обыграть "Урал"

Сегодня. Екатеринбург. "Урал" - "Зенит" - 1:1. Команда Роберто Манчини впервые потеряла очки в чемпионате. Фото ФК "Урал"
Сегодня. Екатеринбург. "Урал" - "Зенит" - 1:1. Команда Роберто Манчини впервые потеряла очки в чемпионате. Фото ФК "Урал"
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В матче 5-го тура чемпионата России "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Уралом" – 1:1. На гол Эрика Бикфалви гости ответили мячом Александра Кокорина. Для 26-летнего форварда этот гол стал 80-м в зачет "Клуба 100". До 35 голов на пару с Артемом Дзюбой, обозначенных в качестве цели главным тренером Роберто Манчини, нападающему осталось забить 30 мячей (его напарник пока в сезоне не отличался).

Отметим, что в этой встрече в составе сине-бело-голубых дебютировал новичок Матиас Краневиттер. "Зенит" впервые потерял очки в нынешнем сезоне, но пока что сохраняет за собой первое место в таблице. "Урал" поднялся на седьмую строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:0)

Голы: Бикфалви, 35 (1:0). Кокорин, 60 (1:1).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Ароян, Меркулов, Димитров, Фидлер, Емельянов (Бавин, 74), Бикфалви, Григорьев (Лунгу, 59), Ильин (Портнягин, 84).

"Зенит": Лунев, Терентьев, Маммана, Нету, Кришито, Кузяев, Паредес (Жирков, 88), Ерохин, Шатов (Краневиттер, 46), Дриусси (Дзюба, 79), Кокорин.

Предупреждения: Ильин, 77. Нету, 77.

Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Кобзев, Чельцов (все Москва).

9 августа. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".

Трансляция матча "Урал" – "Зенит"

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (101)
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redgy

жаль сравняли.. урал заслужил победу..

19:54

Бу-га-га!

echo2011___ А зачем они сами решили 1:5 слететь? Разницу поправить?

19:53

Adios Amigos R...

Millwall82 Adios Amigos R..., ты статистику бы для начала глянул, зрячий. мб и 3 третий глаз бы открылся. 19:45 ========= Ну если ты игру не смотрел, дедуля, то вот тебе статистика - владение - 45 на 55%, удары 11 на 19. И то подтянулись болотныя только во втором тайме, когда Урал уже действовал больше на удержание, как и всякая команда, ведущая в счете и играла бы с лидером. В первом тайме Урал был лучше - это любой нейтральный болельщик тебе скажет. Но, думаю, без толку, ибо таким как ты - хоть сцы в глазёнки - всё божья роса будет...

19:52

GerychZ ✯

foreverCSKAforever - Сидел с калькулятором, пыхтел, вычислял ))

19:52

Бу-га-га!

Урал не в 11 человек в своей штрафной играл,а в 14. Во вратарской Урала ещё постоянно тусовались Галимов, Кобзев и Чельцов.

19:52

GerychZ ✯

foreverCSKAforever - Дурилка картонная, ответь, 1944 мин. он сыграл в товарняках? Балаболка конская )

19:52

$n10nep$

Millwall82 Кони лучше бы на стадион ходили, так же как комменты писали)))) Хотя разве интересно смотреть доги гинеровские и трусливую игру ЦСКА?) 19:49 ======================================== А зачем? Мне и из дома все прекрасно видно.

19:50

echo2011

Лишний повод сказать,что не "Зенит" выиграл у "Спартака" за счет какой-то там великолепной игры,а сам "Спартак" проиграл из-за своих грубых ошибок.Кстати,за пижонский пас пяткой Фернанду,из-за которого был пропущен первый гол,Лобановский оторвал бы футболисту голову.

19:49

Бу-га-га!

Бикфалви великолепным ударом из своей штрафной открыл счёт в матче.

19:49

$n10nep$

foreverCSKAforever GerychZ &#10031;, завязывай с веществами. Севилья в прошлом сезоне сыграла 53 оф. игры. Он сыграл 1944 мин. в 32-х из них. То есть менее сорока одного процента от общекомандного игрового времени за футбольный год. Несомненно он был незаменим в Севилье. 19:48 ==================================== Неплохо)))

19:49

Millwall82

Кони лучше бы на стадион ходили, так же как комменты писали)))) Хотя разве интересно смотреть доги гинеровские и трусливую игру ЦСКА?)

19:49

foreverCSKAforever

GerychZ &#10031;, завязывай с веществами. Севилья в прошлом сезоне сыграла 53 оф. игры. Он сыграл 1944 мин. в 32-х из них. То есть менее сорока одного процента от общекомандного игрового времени за футбольный год. Несомненно он был незаменим в Севилье.

19:48

Glebuchev

. . Adios Amigos R... У слепых и зашоренных болотных всё 11 человек в штрафной у Урала весь матч. Тут без собаки - поводыря футбол смотреть противопоказано... 19:43------------------------------------------------------------------------Всё нормально,друг.Так всегда было и будет.

19:47

$n10nep$

МачоМэн а как все ругали шалимова типа вот 1-1. а тут нате распишитесь, урал не так прост 19:41 ====================== Чувствуется тренерская рука Тарханова.

19:47

$n10nep$

Adios Amigos R... У слепых и зашоренных болотных всё 11 человек в штрафной у Урала весь матч. Тут без собаки - поводыря футбол смотреть противопоказано... 19:43 ======================================= Так и было. Подтверждаю! Ты просто в футбике не шаришь.

19:46

Millwall82

Adios Amigos R..., ты статистику бы для начала глянул, зрячий. мб и 3 третий глаз бы открылся.

19:45

Бу-га-га!

Миллер в ВИП-ложе не отплясывал, вот и потеряли очки. Пы. Сы. Болельщик Газпрома с декабря 2005 года.

19:45

Андрей Палыч 1979

Урал смотрелся прилично,не стушевался перед именитым соперником.Ну а по моментам конечно Зенит должен был побеждать.Дриусси мог два гола забивать.Кузяев отличный шанс имел.Сейчас любая команда выходит против Зенита как на последний бой.И вновь разочаровал Дзюба,он никакой и не пойму,почему Манчини не выпускает Полоза.

19:44

Millwall82

Уралмашевец, да позорно майонезники играть при своих 11 в штрафной.

19:44

Glebuchev

. . GerychZ &#10031; Glebuchev - Герыч в гневе. /// С чего такой вывод? ) 19:38---------------------------------------------Ответ Доку_.

19:44

Lieblingsfussballspieler

Что-то подсказывает, что это был последний матч Дзюбы за ЗЕНИТ

19:43

Adios Amigos R...

У слепых и зашоренных болотных всё 11 человек в штрафной у Урала весь матч. Тут без собаки - поводыря футбол смотреть противопоказано...

19:43

foreverCSKAforever

Old grumbler, судя по голу Бикфалви, поиском вратаря стоит заняться тебе, а то победа в ЛЧ через три года так и останется где-нибудь в Мадриде.

19:42

Уралмашевец

Сравнили тоже "Урал" со Спартаком"...

19:42

Millwall82

Зря Боб Дриусси поменял. Дзюба в эту тактику не вписывается.

19:42

Бу-га-га!

Надо было Еськова во втором выпускать. Восьмерых бы дожали. Пы. Сы. Болельщик Будгосского с 2016 года.

19:41

МачоМэн

а как все ругали шалимова типа вот 1-1. а тут нате распишитесь, урал не так прост

19:41

$n10nep$

Сейчас Манчини за первый круг разбазарит тот фундамент, что заложил Луческу и домой поедет.

19:40

GerychZ ✯

foreverCSKAforever - Ты не здоровый человек )) 32 матча за Севилью за сезон, в товарняках? )

19:40

$n10nep$

Как Орлов будет фамилию Карневиттер выговаривать? Кранневитер что ли?

19:38