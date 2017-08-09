"Зенит" после разгрома "Спартака" не смог обыграть "Урал"

В матче 5-го тура чемпионата России "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Уралом" – 1:1. На гол Эрика Бикфалви гости ответили мячом Александра Кокорина. Для 26-летнего форварда этот гол стал 80-м в зачет "Клуба 100". До 35 голов на пару с Артемом Дзюбой, обозначенных в качестве цели главным тренером Роберто Манчини, нападающему осталось забить 30 мячей (его напарник пока в сезоне не отличался).
Отметим, что в этой встрече в составе сине-бело-голубых дебютировал новичок Матиас Краневиттер. "Зенит" впервые потерял очки в нынешнем сезоне, но пока что сохраняет за собой первое место в таблице. "Урал" поднялся на седьмую строчку.
Чемпионат России
Премьер-лига
5-й тур
"Урал" (Екатеринбург) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:0)
Голы: Бикфалви, 35 (1:0). Кокорин, 60 (1:1).
"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Ароян, Меркулов, Димитров, Фидлер, Емельянов (Бавин, 74), Бикфалви, Григорьев (Лунгу, 59), Ильин (Портнягин, 84).
"Зенит": Лунев, Терентьев, Маммана, Нету, Кришито, Кузяев, Паредес (Жирков, 88), Ерохин, Шатов (Краневиттер, 46), Дриусси (Дзюба, 79), Кокорин.
Предупреждения: Ильин, 77. Нету, 77.
Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Кобзев, Чельцов (все Москва).
9 августа. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".
Трансляция матча "Урал" – "Зенит"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCURAL#НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #УралЗенит 1:0 35' Эрик Бикфалви pic.twitter.com/RVljsl80Ar– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #УралЗенит 1:1 60' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/to2DMzvcNO– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 августа 2017 г.
redgy
жаль сравняли.. урал заслужил победу..
19:54
Бу-га-га!
echo2011___ А зачем они сами решили 1:5 слететь? Разницу поправить?
19:53
Adios Amigos R...
Millwall82 Adios Amigos R..., ты статистику бы для начала глянул, зрячий. мб и 3 третий глаз бы открылся. 19:45 ========= Ну если ты игру не смотрел, дедуля, то вот тебе статистика - владение - 45 на 55%, удары 11 на 19. И то подтянулись болотныя только во втором тайме, когда Урал уже действовал больше на удержание, как и всякая команда, ведущая в счете и играла бы с лидером. В первом тайме Урал был лучше - это любой нейтральный болельщик тебе скажет. Но, думаю, без толку, ибо таким как ты - хоть сцы в глазёнки - всё божья роса будет...
19:52
GerychZ ✯
foreverCSKAforever - Сидел с калькулятором, пыхтел, вычислял ))
19:52
Бу-га-га!
Урал не в 11 человек в своей штрафной играл,а в 14. Во вратарской Урала ещё постоянно тусовались Галимов, Кобзев и Чельцов.
19:52
GerychZ ✯
foreverCSKAforever - Дурилка картонная, ответь, 1944 мин. он сыграл в товарняках? Балаболка конская )
19:52
$n10nep$
Millwall82 Кони лучше бы на стадион ходили, так же как комменты писали)))) Хотя разве интересно смотреть доги гинеровские и трусливую игру ЦСКА?) 19:49 ======================================== А зачем? Мне и из дома все прекрасно видно.
19:50
echo2011
Лишний повод сказать,что не "Зенит" выиграл у "Спартака" за счет какой-то там великолепной игры,а сам "Спартак" проиграл из-за своих грубых ошибок.Кстати,за пижонский пас пяткой Фернанду,из-за которого был пропущен первый гол,Лобановский оторвал бы футболисту голову.
19:49
Бу-га-га!
Бикфалви великолепным ударом из своей штрафной открыл счёт в матче.
19:49
$n10nep$
foreverCSKAforever GerychZ ✯, завязывай с веществами. Севилья в прошлом сезоне сыграла 53 оф. игры. Он сыграл 1944 мин. в 32-х из них. То есть менее сорока одного процента от общекомандного игрового времени за футбольный год. Несомненно он был незаменим в Севилье. 19:48 ==================================== Неплохо)))
19:49
Millwall82
Кони лучше бы на стадион ходили, так же как комменты писали)))) Хотя разве интересно смотреть доги гинеровские и трусливую игру ЦСКА?)
19:49
foreverCSKAforever
GerychZ ✯, завязывай с веществами. Севилья в прошлом сезоне сыграла 53 оф. игры. Он сыграл 1944 мин. в 32-х из них. То есть менее сорока одного процента от общекомандного игрового времени за футбольный год. Несомненно он был незаменим в Севилье.
19:48
Glebuchev
. . Adios Amigos R... У слепых и зашоренных болотных всё 11 человек в штрафной у Урала весь матч. Тут без собаки - поводыря футбол смотреть противопоказано... 19:43------------------------------------------------------------------------Всё нормально,друг.Так всегда было и будет.
19:47
$n10nep$
МачоМэн а как все ругали шалимова типа вот 1-1. а тут нате распишитесь, урал не так прост 19:41 ====================== Чувствуется тренерская рука Тарханова.
19:47
$n10nep$
Adios Amigos R... У слепых и зашоренных болотных всё 11 человек в штрафной у Урала весь матч. Тут без собаки - поводыря футбол смотреть противопоказано... 19:43 ======================================= Так и было. Подтверждаю! Ты просто в футбике не шаришь.
19:46
Millwall82
Adios Amigos R..., ты статистику бы для начала глянул, зрячий. мб и 3 третий глаз бы открылся.
19:45
Бу-га-га!
Миллер в ВИП-ложе не отплясывал, вот и потеряли очки. Пы. Сы. Болельщик Газпрома с декабря 2005 года.
19:45
Андрей Палыч 1979
Урал смотрелся прилично,не стушевался перед именитым соперником.Ну а по моментам конечно Зенит должен был побеждать.Дриусси мог два гола забивать.Кузяев отличный шанс имел.Сейчас любая команда выходит против Зенита как на последний бой.И вновь разочаровал Дзюба,он никакой и не пойму,почему Манчини не выпускает Полоза.
19:44
Millwall82
Уралмашевец, да позорно майонезники играть при своих 11 в штрафной.
19:44
Glebuchev
. . GerychZ ✯ Glebuchev - Герыч в гневе. /// С чего такой вывод? ) 19:38---------------------------------------------Ответ Доку_.
19:44
Lieblingsfussballspieler
Что-то подсказывает, что это был последний матч Дзюбы за ЗЕНИТ
19:43
Adios Amigos R...
У слепых и зашоренных болотных всё 11 человек в штрафной у Урала весь матч. Тут без собаки - поводыря футбол смотреть противопоказано...
19:43
foreverCSKAforever
Old grumbler, судя по голу Бикфалви, поиском вратаря стоит заняться тебе, а то победа в ЛЧ через три года так и останется где-нибудь в Мадриде.
19:42
Уралмашевец
Сравнили тоже "Урал" со Спартаком"...
19:42
Millwall82
Зря Боб Дриусси поменял. Дзюба в эту тактику не вписывается.
19:42
Бу-га-га!
Надо было Еськова во втором выпускать. Восьмерых бы дожали. Пы. Сы. Болельщик Будгосского с 2016 года.
19:41
МачоМэн
а как все ругали шалимова типа вот 1-1. а тут нате распишитесь, урал не так прост
19:41
$n10nep$
Сейчас Манчини за первый круг разбазарит тот фундамент, что заложил Луческу и домой поедет.
19:40
GerychZ ✯
foreverCSKAforever - Ты не здоровый человек )) 32 матча за Севилью за сезон, в товарняках? )
19:40
$n10nep$
Как Орлов будет фамилию Карневиттер выговаривать? Кранневитер что ли?
19:38