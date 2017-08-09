"Зенит" после разгрома "Спартака" не смог обыграть "Урал"

В матче 5-го тура чемпионата России "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Уралом" – 1:1. На гол Эрика Бикфалви гости ответили мячом Александра Кокорина. Для 26-летнего форварда этот гол стал 80-м в зачет "Клуба 100". До 35 голов на пару с Артемом Дзюбой, обозначенных в качестве цели главным тренером Роберто Манчини, нападающему осталось забить 30 мячей (его напарник пока в сезоне не отличался).

Отметим, что в этой встрече в составе сине-бело-голубых дебютировал новичок Матиас Краневиттер. "Зенит" впервые потерял очки в нынешнем сезоне, но пока что сохраняет за собой первое место в таблице. "Урал" поднялся на седьмую строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:0)

Голы: Бикфалви, 35 (1:0). Кокорин, 60 (1:1).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Ароян, Меркулов, Димитров, Фидлер, Емельянов (Бавин, 74), Бикфалви, Григорьев (Лунгу, 59), Ильин (Портнягин, 84).

"Зенит": Лунев, Терентьев, Маммана, Нету, Кришито, Кузяев, Паредес (Жирков, 88), Ерохин, Шатов (Краневиттер, 46), Дриусси (Дзюба, 79), Кокорин.

Предупреждения: Ильин, 77. Нету, 77.

Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Кобзев, Чельцов (все Москва).

9 августа. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".

Трансляция матча "Урал" – "Зенит"