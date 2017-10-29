18:13 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" пошутил над Семиным

17

Пресс-служба "Зенита" пошутила над главным тренером "Локомотива" Юрием Семиным в Твиттере. В социальной сети появилась фотография наставника железнодорожников, который одет в куртку и шарф. Работники пресс-службы посчитали, что Семин оделся слишком тепло.

"Юрий Палыч, у нас не холодно", - говорится в сообщении "Зенита".

Трансляция матча "Зенит" - "Локомотив"

 

17
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (17)
Войти, чтобы оставить комментарий

rusfed 2.0

Вот пошла мода старшеклассников за клубный твиттер сажать, и нет у тех ни мозгов, ни культуры общения со старшими по возрасту. Вот какое дело этого птенца, как тепло одет Семин??

18:54

Evgenn177

В натуре Шпалыч в ответ тоже хорошо пошутил))) А шутка для детей 1 класса...

18:45

icezellion

Семин в ответ тоже шутканул

18:39

Семь ветров

Похоже это слабоумный партнер Кокорина пишет эти посты))

18:39

kb minsk

Юмор на уровне начальной школы. Палыч прикололся намного лучше

18:37

marksan

Бакланы накаркали!

18:36

Friend of Misery

Хорошо смеется тот, кто смеется после окончательного счета на табло :))

18:32

Ратислав

Дошутились, бомжарики? :)

18:29

SpaMan

Палыч юмор "оценил"

18:25

achuburov

ахахахаха. вот это шутейка!!!!)))

18:25

titan2313

Одни шутники собрались Дзюба, Кокорин, только играть в футбол некому!!!

18:22

stavcheek

Шпалыч знатно им ответил!

18:21

Vedi

Как же смешно выглядят сейчас эти шутники 0-3

18:19

Jean4

Палыч сегодня смеется последним.

18:17

ЗлобныйЖиртрест

Юрий Семин тоже пошутил над Зенитом.

18:17

Старожил футбола

У вас не холодно, а пожар у вас! Глаза разуйте)))

18:17

баламошка

Кто над кем пошутил ещё.

18:16