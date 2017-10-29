"Зенит" пошутил над Семиным

Пресс-служба "Зенита" пошутила над главным тренером "Локомотива" Юрием Семиным в Твиттере. В социальной сети появилась фотография наставника железнодорожников, который одет в куртку и шарф. Работники пресс-службы посчитали, что Семин оделся слишком тепло.
"Юрий Палыч, у нас не холодно", - говорится в сообщении "Зенита".
Юрий Палыч, у нас не холодно 😏 #ЗенитЛоко pic.twitter.com/NT7EPLF8Ck– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 29 октября 2017 г.
Трансляция матча "Зенит" - "Локомотив"
rusfed 2.0
Вот пошла мода старшеклассников за клубный твиттер сажать, и нет у тех ни мозгов, ни культуры общения со старшими по возрасту. Вот какое дело этого птенца, как тепло одет Семин??
18:54
Evgenn177
В натуре Шпалыч в ответ тоже хорошо пошутил))) А шутка для детей 1 класса...
18:45
icezellion
Семин в ответ тоже шутканул
18:39
Семь ветров
Похоже это слабоумный партнер Кокорина пишет эти посты))
18:39
kb minsk
Юмор на уровне начальной школы. Палыч прикололся намного лучше
18:37
marksan
Бакланы накаркали!
18:36
Friend of Misery
Хорошо смеется тот, кто смеется после окончательного счета на табло :))
18:32
Ратислав
Дошутились, бомжарики? :)
18:29
SpaMan
Палыч юмор "оценил"
18:25
achuburov
ахахахаха. вот это шутейка!!!!)))
18:25
titan2313
Одни шутники собрались Дзюба, Кокорин, только играть в футбол некому!!!
18:22
stavcheek
Шпалыч знатно им ответил!
18:21
Vedi
Как же смешно выглядят сейчас эти шутники 0-3
18:19
Jean4
Палыч сегодня смеется последним.
18:17
ЗлобныйЖиртрест
Юрий Семин тоже пошутил над Зенитом.
18:17
Старожил футбола
У вас не холодно, а пожар у вас! Глаза разуйте)))
18:17
баламошка
Кто над кем пошутил ещё.
18:16