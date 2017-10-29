"Зенит" пошутил над Семиным

Пресс-служба "Зенита" пошутила над главным тренером "Локомотива" Юрием Семиным в Твиттере. В социальной сети появилась фотография наставника железнодорожников, который одет в куртку и шарф. Работники пресс-службы посчитали, что Семин оделся слишком тепло.

"Юрий Палыч, у нас не холодно", - говорится в сообщении "Зенита".

Трансляция матча "Зенит" - "Локомотив"