"Зенит" пошутил над "Енисеем" в Твиттере. Но раунд за Красноярском

Пресс-служба "Зенита" подколола коллег из "Енисея" в Твиттере. Красноярский клуб опубликовал сообщение, что поедет из Москвы на матч Олимп-Кубка России против команды "Луки-Энергия" на поезде. В ответ на это Твиттер петербуржцев опубликовал стандартный водонагреватель из поезда, добавив хэштег "идет волна" (фирменная фраза "Зенита", цитата из песни "Алисы").

"Енисей" уточнил: "Идет вода горячая, вы хотели написать?"

Матч "Луки-Энергия" - "Енисей" состоится 26 сентября в Великих Луках.