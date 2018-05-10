17:05 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" попал в топ-50 самых дорогих футбольных брендов мира

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Агентство Brand Finance представило релиз обновленного рейтинга мировых футбольных брендов. Самым дорогим признан бренд "Манчестер Юнайтед", который оценили в 1,551 миллиарда евро. Также в первой десятке: "Реал" (1,288 миллиарда), "Барселона" (1,237), "Бавария" (1,151), "Манчестер Сити" (1,090), "Ливерпуль" (1,204), "Челси" (1,195), "Арсенал" (1,083), "ПСЖ" (913 миллионов) и "Тоттенхэм" (764).

В топ-50 брендов попал один российский клуб - "Зенит". Питерцы занимают 49-е место, бренд клуба оценен в 125 миллионов евро.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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shpasic

Федун, купи бренд!

18:16

SpaMan

Ломбард всея РФПЛ

18:10

v4emprikol

И в таблице в топ 5. Совпадение?...

17:53

ABC

Это не Зенит попал, это Газпром попал...

17:50

баламошка

Это из-за уникальной "стоимости" Распил-Арены.

17:49

merniloskut

Кому он даром на... нужен!

17:34

ЗлобныйЖиртрест

А спартак на каком?

17:28

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