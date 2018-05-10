"Зенит" попал в топ-50 самых дорогих футбольных брендов мира

Агентство Brand Finance представило релиз обновленного рейтинга мировых футбольных брендов. Самым дорогим признан бренд "Манчестер Юнайтед", который оценили в 1,551 миллиарда евро. Также в первой десятке: "Реал" (1,288 миллиарда), "Барселона" (1,237), "Бавария" (1,151), "Манчестер Сити" (1,090), "Ливерпуль" (1,204), "Челси" (1,195), "Арсенал" (1,083), "ПСЖ" (913 миллионов) и "Тоттенхэм" (764).

В топ-50 брендов попал один российский клуб - "Зенит". Питерцы занимают 49-е место, бренд клуба оценен в 125 миллионов евро.