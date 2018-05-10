"Зенит" попал в топ-50 самых дорогих футбольных брендов мира

Агентство Brand Finance представило релиз обновленного рейтинга мировых футбольных брендов. Самым дорогим признан бренд "Манчестер Юнайтед", который оценили в 1,551 миллиарда евро. Также в первой десятке: "Реал" (1,288 миллиарда), "Барселона" (1,237), "Бавария" (1,151), "Манчестер Сити" (1,090), "Ливерпуль" (1,204), "Челси" (1,195), "Арсенал" (1,083), "ПСЖ" (913 миллионов) и "Тоттенхэм" (764).
В топ-50 брендов попал один российский клуб - "Зенит". Питерцы занимают 49-е место, бренд клуба оценен в 125 миллионов евро.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Зенит СПб
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Арсенал Лондон
- Ливерпуль
- Бавария
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
shpasic
Федун, купи бренд!
18:16
SpaMan
Ломбард всея РФПЛ
18:10
v4emprikol
И в таблице в топ 5. Совпадение?...
17:53
ABC
Это не Зенит попал, это Газпром попал...
17:50
баламошка
Это из-за уникальной "стоимости" Распил-Арены.
17:49
merniloskut
Кому он даром на... нужен!
17:34
ЗлобныйЖиртрест
А спартак на каком?
17:28