"Зенит" получил посылку от создателей соломенной "Зенит Арены"

"Зенит" в своем Инстаграме разместил фотографию, на которой игроки команды Кристиан Нобоа и Денис Терентьев позируют с арбузом. Петербургский клуб получил бахчевую культуру от создателей соломенного стадиона на ферме "Пономарево" в Ставропольском крае, названного "Зенит Ареной".

– Получили посылку от создателей соломенной "Зенит Арены" в Ставропольском крае. Большое спасибо! – говорится в сообщении сине-бело-голубых.

Напомним, в начале августа "Зенит" отправил автору соломенного стадиона посылку, в которой были три мяча, 11 футболок и вымпел команды.