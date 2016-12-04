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"Зенит" получил первый полноценный выходной за последний месяц

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Игроки "Зенита" получили первый за последний месяц полноценный выходной день, утверждает Bobsoccer. Подготовку к матчу Лиги Европы с АЗ сине-бело-голубые начнут в понедельник.

Форвард петербуржцев Александр Кержаков сможет принять участие в заключительной игре группового этапа турнира. Раньше пятницы, 9-го декабря, в отпуск никто не уйдет - в том числе защитник Доменико Кришито, который пропустит встречу с голландцами из-за дисквалификации.

Подобная ситуация уже случалась перед началом первого летнего сбора, когда некоторые легионеры просили главного тренера Мирчу Луческу продлить отпуск на несколько дней. В июле специалист ответил отказом. В отпуск зенитовцы разъедутся сразу после окончания матча с голландцами.

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http://www.bobsoccer.ru/endru/blog/?item=370666

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