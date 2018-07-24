"Зенит" - полиция моды. Как клуб продвигает предматчевые футболки

"Зенит" в англоязычном Твиттере обратился к болельщикам, призвав их покупать клубные тренировочные футболки на сезон-2018/19. Питерцы отметили, что в противном случае это будет говорить о дурном вкусе их владельцев.

Болельщикам "Зенита" по всему миру: даже не думайте о покупке этой футболки или будете страдать от таких последствий, от каких не страдал никто никогда в истории, – говорится в сообщении сине-бело-голубых. – Мы больше не являемся клубом, который будет поддерживать ваш дурной вкус. Будьте внимательны!

Первый официальный матч в сезоне-2018/19 "Зенит" проведет 29 июля. Соперником питерцев по гостевой встрече 1-го тура чемпионата России будет "Енисей". Встреча пройдет в Тюмени, ее начало запланировано на 14.00 по московскому времени.