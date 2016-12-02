"Зенит" полетел в Ростов-на-Дону без Александра Кержакова

"Зенит" на самолете отправился в Ростов-на-Дону, где сыграет с "Ростовом" в рамках 17-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба клуба. Матч состоится завтра и начнется в 19.00 по московскому времени. В столицу Ростовской области с командой не полетел нападающий Александр Кержаков.

Полностью состав "Зенита", отправившийся на игру с "Ростовом", выглядит следующим образом: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин - Александр Анюков, Иван Новосельцев, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Евгений Чернов, Доменико Кришито, Юрий Жирков - Артур Юсупов, Аксель Витсель, Павел Могилевец, Маурисио, Жулиано , Роберт Мак - Алексей Гасилин, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.