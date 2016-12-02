"Зенит" полетел в Ростов-на-Дону без Александра Кержакова

"Зенит" на самолете отправился в Ростов-на-Дону, где сыграет с "Ростовом" в рамках 17-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба клуба. Матч состоится завтра и начнется в 19.00 по московскому времени. В столицу Ростовской области с командой не полетел нападающий Александр Кержаков.
Полностью состав "Зенита", отправившийся на игру с "Ростовом", выглядит следующим образом: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин - Александр Анюков, Иван Новосельцев, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Евгений Чернов, Доменико Кришито, Юрий Жирков - Артур Юсупов, Аксель Витсель, Павел Могилевец, Маурисио, Жулиано , Роберт Мак - Алексей Гасилин, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/12/02/zenit-otpravilsya-v-rostov-na-donu/
tiho
shpasic а как же ростовские раки?!!////////////////// Спят, зима говорят на дворе. В Ростове шикарные плюхи!
17:32
shpasic
а как же ростовские раки?!!
16:33
Ulan3
Сказали "А", а где "Б"? Почему не едет-то? Заболел, травма, обострение аэрофобии, нахамил тренеру, плохо сыграл с Уфой?
16:11