"Зенит" полетел в Дубай без Шатова, Дзюбы и Манчини

Как и сообщал ранее "СЭ", "Зенит" отправился на первый сбор в Дубай без Артема Дзюбы, Олега Шатова, Ивана Новосельцева и Александра Анюкова. Четверо игроков не прибыли в аэропорт сегодня утром. Также с командой не летят Роберто Манчини и Доменико Кришито. По всей видимости, итальянцы присоединятся к команде уже в ОАЭ.
Отметим, что футболисты приезжали к зданию терминала на такси. Клубным автобусом воспользовались только Эмилиано Ригони, Антон Заболотный и игроки "Зенита-2", которых взяли на сбор с основой. По традиции, петербуржцы пользуются услугами не аэропорта "Пулково-1", а одного из терминалов бизнес-авиации. (Артем РЯБОВОЛ)
Полностью состав "Зенита" на первый сбор // Дзюба и Шатов - без сборов "Зенита". И без ЧМ-2018?
Заболотный предпочёл клубный автобус👍🏽 pic.twitter.com/uYNxd0G7QK– Артем Рябовол (@Riabovol_artem) 15 января 2018 г.
- Артем Дзюба
- Зенит СПб
- Александр Анюков
- Роберто Манчини
- Доменико Кришито
- Олег Шатов
- Антон Заболотный
- Иван Новосельцев
- Зенит-2
- Эмилиано Ригони
gfhxpfbd7406
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok
13:04
werder63
Да Манчини уже вторые сутки стоит около забора клуба, куда звали Карреру и жалостливо плачет "Возьмите меня" и преданно смотрит своими огромными глазенками)))
12:49
hant64
Похоже, Манчини тоже уже вне заявки)))
12:20
shpasic
Манчини временно будет тренировать Зенит-2.
11:34