"Зенит" полетел в Дубай без Шатова, Дзюбы и Манчини

Как и сообщал ранее "СЭ", "Зенит" отправился на первый сбор в Дубай без Артема Дзюбы, Олега Шатова, Ивана Новосельцева и Александра Анюкова. Четверо игроков не прибыли в аэропорт сегодня утром. Также с командой не летят Роберто Манчини и Доменико Кришито. По всей видимости, итальянцы присоединятся к команде уже в ОАЭ.

Отметим, что футболисты приезжали к зданию терминала на такси. Клубным автобусом воспользовались только Эмилиано Ригони, Антон Заболотный и игроки "Зенита-2", которых взяли на сбор с основой. По традиции, петербуржцы пользуются услугами не аэропорта "Пулково-1", а одного из терминалов бизнес-авиации. (Артем РЯБОВОЛ)

Полностью состав "Зенита" на первый сбор // Дзюба и Шатов - без сборов "Зенита". И без ЧМ-2018?