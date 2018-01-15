09:41 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" полетел в Дубай без Шатова, Дзюбы и Манчини

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Как и сообщал ранее "СЭ", "Зенит" отправился на первый сбор в Дубай без Артема Дзюбы, Олега Шатова, Ивана Новосельцева и Александра Анюкова. Четверо игроков не прибыли в аэропорт сегодня утром. Также с командой не летят Роберто Манчини и Доменико Кришито. По всей видимости, итальянцы присоединятся к команде уже в ОАЭ.

Отметим, что футболисты приезжали к зданию терминала на такси. Клубным автобусом воспользовались только Эмилиано Ригони, Антон Заболотный и игроки "Зенита-2", которых взяли на сбор с основой. По традиции, петербуржцы пользуются услугами не аэропорта "Пулково-1", а одного из терминалов бизнес-авиации. (Артем РЯБОВОЛ)

Полностью состав "Зенита" на первый сбор // Дзюба и Шатов - без сборов "Зенита". И без ЧМ-2018?

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (4)
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gfhxpfbd7406

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok

13:04

werder63

Да Манчини уже вторые сутки стоит около забора клуба, куда звали Карреру и жалостливо плачет "Возьмите меня" и преданно смотрит своими огромными глазенками)))

12:49

hant64

Похоже, Манчини тоже уже вне заявки)))

12:20

shpasic

Манчини временно будет тренировать Зенит-2.

11:34