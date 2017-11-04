"Зенит" полетел на матч с "Рубином" без Кузяева

"Зенит" огласил список игроков, которые отправились в Казань на матч 16-го тура чемпионата России против "Рубина". В их число не вошел хавбек Далер Кузяев.

Всего в Казань полетели 22 футболиста:

вратари - Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;

защитники - Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

полузащитники - Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Олег Шатов, Кирилл Капленко;

нападающие - Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артем Дзюба.

Матч "Рубин" - "Зенит" состоится завтра, 5 ноября, начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.