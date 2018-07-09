"Зенит" показал Кокорина-комментатора. Видео

Официальный Твиттер "Зенита" опубликовал видео, где нападающий команды Александр Кокорин попробовал себя в роли комментатора.
Ранее футболист раскритиковал комментатора "Матч ТВ" Константина Генича, который после этого ответил ему.
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Неподражаемая бригада комментаторов на матче #ЗенитДинамо 🔝– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 9 июля 2018 г.
Это и многое другое – в свежем выпуске шоу "Скрытая камера" сегодня вечером на "Зенит-ТВ". Не пропустите!#ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/yaZ0ucsCbH