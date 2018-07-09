"Зенит" показал Кокорина-комментатора. Видео

Неподражаемая бригада комментаторов на матче #ЗенитДинамо 🔝



Это и многое другое – в свежем выпуске шоу "Скрытая камера" сегодня вечером на "Зенит-ТВ". Не пропустите!#ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/yaZ0ucsCbH