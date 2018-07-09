12:17 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" показал Кокорина-комментатора. Видео


Официальный Твиттер "Зенита" опубликовал видео, где нападающий команды Александр Кокорин попробовал себя в роли комментатора.

Ранее футболист раскритиковал комментатора "Матч ТВ" Константина Генича, который после этого ответил ему.

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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