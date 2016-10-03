"Зенит" показал, как убивал "Спартак"

"Зенит" через твиттер проанонсировал видеообзор на своем официальном сайте, как "убивал" "Спартак" в матче 9-го тура чемпионата России (4:2). После игры на "Петровском" у красно-белых возник ряд вопросов по работе бригады Сергея Иванова.

Ранее сообщалось, что судейско-инспекторский комитет РФС сегодня обсудит работу арбитров в первых девяти турах премьер-лиги. При этом судейство Иванова встречи между петербуржцами и спартаковцами рассмотрена не будет.

Арбитр ошибся - "Зенит" заработал пенальти.

Насколько обоснованны претензии "Спартака"

Эксперт "СЭ" по вопросами судейства Александр БОБРОВ - о работе бригады Иванова