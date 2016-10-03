"Зенит" показал, как убивал "Спартак"

"Зенит" через твиттер проанонсировал видеообзор на своем официальном сайте, как "убивал" "Спартак" в матче 9-го тура чемпионата России (4:2). После игры на "Петровском" у красно-белых возник ряд вопросов по работе бригады Сергея Иванова.
Ранее сообщалось, что судейско-инспекторский комитет РФС сегодня обсудит работу арбитров в первых девяти турах премьер-лиги. При этом судейство Иванова встречи между петербуржцами и спартаковцами рассмотрена не будет.
Как мы убивали "Спартак": https://t.co/BOrdPNEN1B pic.twitter.com/LX4MTgU63E– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 3 октября 2016 г.
Арбитр ошибся - "Зенит" заработал пенальти.
Насколько обоснованны претензии "Спартака"
Эксперт "СЭ" по вопросами судейства Александр БОБРОВ - о работе бригады Иванова
RW.irk
Ю.Ю. RW.irk _____________ Ты бы хоть по персоналиям прошёлся, а то сразу всех одним скопом... ========= По каким персоналиям?)) Я ж не знаю кто там у вас сайтом заведует)
18:09 3 октября
podnimitemneveki
Лично я не являюсь болельшиком Бомжей или Мяса скажу честно по началу казалось что судейка как то свистит больше в пользу мясных но вот момент с Кришито и Промесом из за которого все так кричат это точно удоление а значит не было бы следуюшего момента с пеналти в следуюшей атаке правда это не говорит о том что Мясо обязательно бы отыгралось вон АЗ от бомжей и в большенстве получил Но вот вопрос мясным как приятно когда судья явно ошибается не в твою пользу по этому не надо радоватся таким победам как Краснодар Ростов или Зенит Ростов когда то сам можеш попасть в такую же ситуацию так вот в этих двух играх вссе кричали да кто топил Ростов там все в пределах правил вот вам и правила
18:01 3 октября
Док_
Ю.Ю. ========= Если уж серьезно, то сама игра (в смысле уровень футбола) немало удручил - куча ошибок, минимум ударов, а те что попадали в створ, то практически все завершались голами, воротчики вообще не выручали. Ни про одного футболлера не скажешь, что он провел хороший (не говоря уж за лучший) матч. То что было до игры и после гораздо интересней - поверь)).
16:54 3 октября
Ю.Ю.
Док _____________ После "...матрацев покупать?(с)" мог бы и не продолжать.))
16:46 3 октября
Док_
Ю.Ю. Док _______________ Ни чуточки. 16:19 ================== Неадекват! Вы бы и так выиграли, зачем еще и матрацев покупать?(с) == А так-то на закусь лоби и домашние соленые огурчики, на первое чихиртма (записал это слово), ну и шашлык как положено. Из напитков Русский стандарт, плюс душевнейшая компания...
16:33 3 октября
Ю.Ю.
Док _______________ Ни чуточки.
16:19 3 октября
Ю.Ю.
RW.irk _____________ Ты бы хоть по персоналиям прошёлся, а то сразу всех одним скопом...
16:18 3 октября
RW.irk
Культурная столица, сразу видно)))
16:14 3 октября
serzheo
Браво Зенит. Хотя жаль, что не поставели московитым штук пять левых пенок. А то они обнаглели в конец.
15:54 3 октября
Promesov
Газпром - мечты сбываются. Так то инспектор фифа тоже сказал, что судья убил игру.
15:37 3 октября
Promesov
А момент та не с Кришито не показал :)) А так Спартак до пенки Спартак создал парочку опасным и сильно наседал на ворота питерцев., если было бы удаление был бы штрафной минус один игрок и примерно около 10 минут. Возможно была бы ничья - и по игре ничья была.
15:33 3 октября
Док_
Ю.Ю. AndrewAr1979 __________________________ Все "интересные" эпизоды обсуждают уже почти сутки. Только вот есть оказывается не менее "интересные")) 15:01 ====================================================================================================== Самим-то не стыдно за такие победы?(с)
15:31 3 октября
dv2205
судейство нормальное а всякий раз попытка оправдать поражение судейством бесстыдство и не профессионализм-- смешно и глупо- в других чемпионатах лучше что-ли -- и каждый раз это Спартак-- желаю судьям выдержки и не поддаваться на субъективные наезды на них и если разбираться то объективно и всеми сторонами и потом обязательные извинения и вообще претензии по поводу судейства не принимать и штрафовать чтоб не повадно было
15:22 3 октября
П_о_в_а_р
Tikhonov11 какими же даунами надо быть, чтобы все пытаться свести в шутку. Вся страна (ну или адекватная часть страны) офигела от вчерашнего судейства, а эти клоуны все пытаются доказать, что все норм. ------------------------------------- +100500, Андрей Валерич. Вперёд, Спартак.
15:21 3 октября
Курт Лямке
Когда Гинер Валю Иванову стремал, вся диванная кодла визжала - плохой Ленорыч, а Валя святой! Ну а сейчас че недовольны? Получили что хотели...."Скучно вам, серые? Щас я накапаю правду на смирные ваши мозги."(с) ДДТ Я не знаю - убивали ФКСМ или нет. Да пофиг - "необычайная технология — это не главное. Главное — это дисперсия реакций."(с) Стругацкие. Как ФКСМ - так убивают, как другой клуб - сами виноваты. Вот как то так...
15:16 3 октября
crazysun78
Можно было спартаковские голы и не показывать...
15:14 3 октября
Valdemarson
Ждёт ответный ролик от Спартака?
15:06 3 октября
Производственник
Tikhonov11 какими же даунами надо быть, чтобы все пытаться свести в шутку. Вся страна (ну или адекватная часть страны) офигела от вчерашнего судейства, а эти клоуны все пытаются доказать, что все норм. Ну ничего, в европе аукнется вам все, немытые 14:32 ===================================================================================== А вам уже точно не аукнется,Кипр был страшен
15:05 3 октября
Ю.Ю.
AndrewAr1979 __________________________ Все "интересные" эпизоды обсуждают уже почти сутки. Только вот есть оказывается не менее "интересные"))
15:01 3 октября
Болельщик умершего РОТОРА
Ой да не надо ля-ля. А как другие клубы уничтожали присуживая причем иногда вопиюще Спартаку времен Романцева. Вот она карма Спартаковская, за все нужно отрабатывать. Теперь получайте.
15:00 3 октября
HONESTO
мдам....печально все это
14:59 3 октября
акробат
ты за всю страну не говори. провинциальные клубы всегда так судят, так что побудь в нашей шкуре. из Самары привет.
14:59 3 октября
wedes
клуб убийц спартак не полон без аека, легии, санкт-галлена, ска-хабаровск и многие многие другие)
14:50 3 октября
Мяс@руб
Tikhonov11...14:32 ____ Кому -то из великих принадлежат слова "Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело, То же самое, когда ты тупой". Точнее про немытых в такой ситуации не сказать....
14:43 3 октября
AndrewAr1979
Самые "интересные" эпизоды игры отчего-то культурный клуб не стал показывать. Видимо, чтобы не нагнетать обстановку? Если так, тогда нафига вообще это видео в публичном пространстве размещено? Типа, все будет так, как мы хотим...
14:38 3 октября
DENius
Да нормальное судейство было. Чё кипятитесь!!!
14:37 3 октября
Tikhonov11
какими же даунами надо быть, чтобы все пытаться свести в шутку. Вся страна (ну или адекватная часть страны) офигела от вчерашнего судейства, а эти клоуны все пытаются доказать, что все норм. Ну ничего, в европе аукнется вам все, немытые
14:32 3 октября
Блудный Свин .
КРАСИВО!!!!!!!!!!!
14:26 3 октября