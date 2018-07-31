"Зенит" показал, как Кокорина поддержали в Тюмени

"Зенит" в Твиттере опубликовал фотографию футболки со словами поддержки в адрес Александра Кокорина, переданной в клуб в Тюмени в день матча 1-го тура чемпионата России против "Енисея" (2:0). Нападающий питерцев восстанавливается от травмы крестообразной связки, полученной в марте этого года.

"Александр, скорейшего выздоравления и новых побед", - гласит надпись на футболке с изображением старого герба сине-бело-голубых.

В прошлом сезоне Кокорин провел на клубном уровне 35 матчей, забив 19 мячей и сделав 7 голевых передач. Из-за повреждения он пропустил домашний чемпионат мира, где сборная России дошла до 1/4 финала.

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