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18:28 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" показал, как герои "Игры престолов" посетили матч против "Ростова"

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"Зенит" опубликовал фотографии "двойников" героев сериала "Игра престолов", которые вчера посетили матч 8-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0). В них можно узнать "клонов" Дейенерис Таргариен, Джона Сноу, Тириона Ланнистера и Арьи Старк.

Герои "Игры престолов" - на матче "Зенит" - "Ростов". Вы их узнаете?

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Buga

бакланы по нулям в хабаровске сыграли

19:13

shpasic

а как бакланы посетили - не показали?

19:07

Roov

Сходство мягко говоря не очень. Гротеск)

18:40