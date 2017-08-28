"Зенит" показал, как герои "Игры престолов" посетили матч против "Ростова"

"Зенит" опубликовал фотографии "двойников" героев сериала "Игра престолов", которые вчера посетили матч 8-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0). В них можно узнать "клонов" Дейенерис Таргариен, Джона Сноу, Тириона Ланнистера и Арьи Старк.
Герои "Игры престолов" - на матче "Зенит" - "Ростов". Вы их узнаете?
#WinterIsHere 👉 https://t.co/YNFAuwICg6 pic.twitter.com/xAzP7piCcF– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 28 августа 2017 г.
Buga
бакланы по нулям в хабаровске сыграли
19:13
shpasic
а как бакланы посетили - не показали?
19:07
Roov
Сходство мягко говоря не очень. Гротеск)
18:40