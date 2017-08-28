"Зенит" показал, как герои "Игры престолов" посетили матч против "Ростова"

"Зенит" опубликовал фотографии "двойников" героев сериала "Игра престолов", которые вчера посетили матч 8-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0). В них можно узнать "клонов" Дейенерис Таргариен, Джона Сноу, Тириона Ланнистера и Арьи Старк.

Герои "Игры престолов" - на матче "Зенит" - "Ростов". Вы их узнаете?