"Зенит" показал, что происходило вокруг матча со "Спартаком". Видео

"Зенит" в рамках рубрики "Скрытая камера" представил видео, посвященное событиям вокруг матча 4-го тура чемпионата России со "Спартаком" (5:1).
"Зенит-ТВ" представляет главную премьеру этого сезона! Скрытая камера: разгром "Спартака" на стадионе "Санкт-Петербург"!
Сегодня в программе:
– проводы Александра Кержакова
– град над стадионом "Санкт-Петербург"
– раздевалка сине-бело-голубых после победы
– и многое другое!
22 минуты чистого удовольствия!", – говорится в описании к видео.
asc0002
Красавцы.
21:51
Гетеродин
Очень круто!
21:49