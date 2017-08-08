"Зенит" показал, что происходило вокруг матча со "Спартаком". Видео

"Зенит" в рамках рубрики "Скрытая камера" представил видео, посвященное событиям вокруг матча 4-го тура чемпионата России со "Спартаком" (5:1).

"Зенит-ТВ" представляет главную премьеру этого сезона! Скрытая камера: разгром "Спартака" на стадионе "Санкт-Петербург"!

Сегодня в программе:

– проводы Александра Кержакова

– град над стадионом "Санкт-Петербург"

– раздевалка сине-бело-голубых после победы

– и многое другое!

22 минуты чистого удовольствия!", – говорится в описании к видео.