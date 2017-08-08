21:30 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" показал, что происходило вокруг матча со "Спартаком". Видео

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"Зенит" в рамках рубрики "Скрытая камера" представил видео, посвященное событиям вокруг матча 4-го тура чемпионата России со "Спартаком" (5:1).

"Зенит-ТВ" представляет главную премьеру этого сезона! Скрытая камера: разгром "Спартака" на стадионе "Санкт-Петербург"!

Сегодня в программе:

– проводы Александра Кержакова
– град над стадионом "Санкт-Петербург"
– раздевалка сине-бело-голубых после победы
– и многое другое!

22 минуты чистого удовольствия!", – говорится в описании к видео.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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asc0002

Красавцы.

21:51

Гетеродин

Очень круто!

21:49