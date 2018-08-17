17:25 | Футбол — РПЛ

"Зенит" подтвердил переход Ригони в "Аталанту"


"Зенит" объявил о переходе хавбека Эмилиано Ригони в "Аталанту" на правах аренды. 25-летний аргентинец проведет в итальянском клубе весь предстоящий сезон, после чего бергамаски смогут воспользоваться опцией выкупа полузащитника. 

Сине-бело-голубые желают Эмилиано Ригони удачи в новой команде! - сообщается на официальном сайте "Зенита".

Ригони выступает за "Зенит" с 2017 года. В составе сине-бело-голубых он провел 30 матчей, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-08-17-emiliano-rigoni-prodolzhit-sezon-v-atalante.htm

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