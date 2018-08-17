"Зенит" подтвердил переход Ригони в "Аталанту"

"Зенит" объявил о переходе хавбека Эмилиано Ригони в "Аталанту" на правах аренды. 25-летний аргентинец проведет в итальянском клубе весь предстоящий сезон, после чего бергамаски смогут воспользоваться опцией выкупа полузащитника.
- Сине-бело-голубые желают Эмилиано Ригони удачи в новой команде! - сообщается на официальном сайте "Зенита".
Эмилиано Ригони продолжит сезон в "Аталанте".– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 17 августа 2018 г.
Подробности: https://t.co/80HwFEcRHg pic.twitter.com/922bQ38oFs
Ригони выступает за "Зенит" с 2017 года. В составе сине-бело-голубых он провел 30 матчей, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-08-17-emiliano-rigoni-prodolzhit-sezon-v-atalante.htm