"Зенит" подтвердил переход Ригони в "Аталанту"

"Зенит" объявил о переходе хавбека Эмилиано Ригони в "Аталанту" на правах аренды. 25-летний аргентинец проведет в итальянском клубе весь предстоящий сезон, после чего бергамаски смогут воспользоваться опцией выкупа полузащитника.

- Сине-бело-голубые желают Эмилиано Ригони удачи в новой команде! - сообщается на официальном сайте "Зенита".

Ригони выступает за "Зенит" с 2017 года. В составе сине-бело-голубых он провел 30 матчей, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.