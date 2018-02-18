"Зенит" подтвердил переход Нобоа в "Рубин"

"Зенит" на своем сайте объявил о переходе полузащитника Кристиана Нобоа в "Рубин". Стороны заключили арендное соглашение до конца этого сезона.

Напомним, Нобоа выступал за "Рубин" с 2007 по 2011 год, до перехода в "Ростов". В составе команды эквадорец провел 149 матчей, в которых забил два мяча. Вместе с казанцами хавбек выиграл два чемпионских титула, Кубок и Суперкубок России.