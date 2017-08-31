"Зенит" подписал 4-летний контракт с Мевлей

"Зенит" объявил о переходе защитника "Ростова" Михи Мевли. Как сообщает пресс-служба невского клуба, контракт сторон рассчитан на четыре сезона. По информации "СЭ", сумма сделки составила четыре миллиона евро.
"Зенит" приветствует Миху Мевлю в Петербурге и желает успехов в составе сине-бело-голубых!" – говорится в сообщении на сайте питерцев.
Словенец выступал за ростовчан с сентября 2016 года. За желто-синих игрок провел 39 матчей и забил 2 гола.
Трансферное окно закрывается. LIVE!
Миха Мевля переходит в "Зенит"! Dobrodošli, Miha!– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 31 августа 2017 г.
Подробнее о переходе: https://t.co/e63WZWdcGe pic.twitter.com/MgyrcjYN2I
голос из Санкт-Петербурга
Хидетоши Наката Из Ростова в Зенит! Это даже не смешно 17:11 ======================================================================================================== Согласен. Это не смешно. Это - отлично проделанная работа спортивного директора! После первого прихода Константина Сарсания в ЗЕНИТ, мы стали чемпионами и выиграли Кубок и СуперКубок УЕФА. Ждём повторения!!!
17:20
Хидетоши Наката
Из Ростова в Зенит! Это даже не смешно
17:11