"Зенит" подписал 4-летний контракт с Мевлей

"Зенит" объявил о переходе защитника "Ростова" Михи Мевли. Как сообщает пресс-служба невского клуба, контракт сторон рассчитан на четыре сезона. По информации "СЭ", сумма сделки составила четыре миллиона евро.

"Зенит" приветствует Миху Мевлю в Петербурге и желает успехов в составе сине-бело-голубых!" – говорится в сообщении на сайте питерцев.

Словенец выступал за ростовчан с сентября 2016 года. За желто-синих игрок провел 39 матчей и забил 2 гола.

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