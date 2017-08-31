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17:04 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" подписал 4-летний контракт с Мевлей

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"Зенит" объявил о переходе защитника "Ростова" Михи Мевли. Как сообщает пресс-служба невского клуба, контракт сторон рассчитан на четыре сезона. По информации "СЭ", сумма сделки составила четыре миллиона евро.

"Зенит" приветствует Миху Мевлю в Петербурге и желает успехов в составе сине-бело-голубых!" – говорится в сообщении на сайте питерцев.

Словенец выступал за ростовчан с сентября 2016 года. За желто-синих игрок провел 39 матчей и забил 2 гола.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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голос из Санкт-Петербурга

Хидетоши Наката Из Ростова в Зенит! Это даже не смешно 17:11 ======================================================================================================== Согласен. Это не смешно. Это - отлично проделанная работа спортивного директора! После первого прихода Константина Сарсания в ЗЕНИТ, мы стали чемпионами и выиграли Кубок и СуперКубок УЕФА. Ждём повторения!!!

17:20

Хидетоши Наката

Из Ростова в Зенит! Это даже не смешно

17:11