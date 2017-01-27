11:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Зенит" почтил память жертв блокады Ленинграда

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Сегодня делегация "Зенита" возложила цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы и почтила память павших минутой молчания. В конце этого месяца отмечается 73-я годовщина освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая продолжалась 872 дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.

Напомним, Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы – одно из главных мест Санкт-Петербурга, связанных с победой в Великой Отечественной войне. Он посвящен обороне и прорыву блокады Ленинграда. Монумент был воздвигнут в 1975 году и с тех пор для всех жителей города является местом поклонения героям войны.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2017/01/27/zenit-pochtil-pamyat-zhertv-blokady-leningrada/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Kirillyurrich

странно, что шокоглаз не отметился своей вонью на этой теме

11:44

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