"Зенит" почтил память жертв блокады Ленинграда

Сегодня делегация "Зенита" возложила цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы и почтила память павших минутой молчания. В конце этого месяца отмечается 73-я годовщина освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая продолжалась 872 дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.

Напомним, Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы – одно из главных мест Санкт-Петербурга, связанных с победой в Великой Отечественной войне. Он посвящен обороне и прорыву блокады Ленинграда. Монумент был воздвигнут в 1975 году и с тех пор для всех жителей города является местом поклонения героям войны.