"Зенит" почтил память жертв блокадного Ленинграда

Игроки и тренерский штаб академии "Зенита", а также ветераны клуба приняли участие в городской акции памяти жертв блокадного Ленинграда, сообщает Твиттер питерской команды.
Зенитовцы возложили цветы к памятнику футболистам блокадного Ленинграда, после чего почтили погибших минутой молчания.
В январе 2019-го Санкт-Петербург отмечает 75-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая продолжалась 872 дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.
"Зенит" почтил память жертв блокадного Ленинградаhttps://t.co/cyG1L1zoJM pic.twitter.com/3Oxv4uivHB– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 25 января 2019 г.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-01-25-zenit-pochtil-pamyat-zhertv-blokadnogo-leningrada.htm
Загрузка...