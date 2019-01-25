16:59 | Футбол — РПЛ

"Зенит" почтил память жертв блокадного Ленинграда

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Игроки и тренерский штаб академии "Зенита", а также ветераны клуба приняли участие в городской акции памяти жертв блокадного Ленинграда, сообщает Твиттер питерской команды.

Зенитовцы возложили цветы к памятнику футболистам блокадного Ленинграда, после чего почтили погибших минутой молчания.

В январе 2019-го Санкт-Петербург отмечает 75-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая продолжалась 872 дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.

 

 

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-01-25-zenit-pochtil-pamyat-zhertv-blokadnogo-leningrada.htm

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