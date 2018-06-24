"Зенит" победил в первом матче Семака

"Зенит" обыграл "Пинцгау" в первом контрольном матче в летнее межсезонье - 1:0. Единственный мяч забил Олег Шатов на пятой минуте встречи. Хавбек перед тем, как точно пробить, применил "финт Зидана".

Игра стала первой для Сергея Семака в качестве главного тренера "Зенита".

Товарищеский матч

"Пинцгау" (Австрия) - "ЗЕНИТ" (Россия) - 0:1 (0:1)

Гол: Шатов, 5.

"Зенит": Лодыгин (Кержаков, 46), Анюков (Карпов, 46), Мевля (Цаллагов, 46), Набиуллин (Новосельцев, 46), Нету (Чернов, 46), Паредес (Оздоев, 46), Нобоа (Ригони, 46), Шатов (Краневиттер, 46), Мак (Ахметов, 46. Богаев, 81), Заболотный (Эрнани, 46), Дриусси (Полоз, 46).