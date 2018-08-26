"Зенит" победил "Уфу" и вернулся на первое место в РПЛ

"Зенит" победил "Уфу" в матче 5-го тура РПЛ (2:0). Петербургский клуб одержал пятую победу подряд в чемпионате России, набрал 15 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице.

Счет в этом матче был открыт уже на 3-й минуте: хавбек "Уфы" Иван Пауревич срезал мяч в свои ворота. На 11-й минуте встречи преимущество гостей удвоил нападающий Артем Дзюба.

Во второй половине встречи уфимцы остались в меньшинстве после удаления защитника Бояна Йокича, получившего прямую красную карточку за фол против хавбека Александра Ерохина.

В 6-м туре в воскресенье, 2 сентября, "Зенит" примет в Санкт-Петербурге "Спартак", у которого второе место и 13 очков.

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Уфа" - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 0:2 (0:2)

Голы: Пауревич, 3 - в свои ворота (0:1). Дзюба, 11 (0:2).

"Уфа": Шелия, Живоглядов, Аликин, Табидзе, Дивеев (Тумасян, 46), Йокич, Пауревич, Салатич, Сысуев (Обляков, 46), Игбун, Бизяк (Кротов, 76).

"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Ерохин, Паредес, Кузяев, Мак (Эрнани, 65), Дриусси (Краневиттер, 76), Дзюба (Заболотный, 84).

Предупреждения: Пауревич, 49. Обляков, 54. Аликин, 63. Ерохин 69. Йокич, 68. Паредес, 83. Кротов, 90.

Удаление: Йокич, 68 (удар соперника головой).

Судьи: ВОЛОШИН (Смоленск). Калугин, Мосякин (оба - Москва).

26 августа. Уфа. Стадион "Нефтяник".

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