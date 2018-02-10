"Зенит" победил "Марибор", Лодыгин отбил два пенальти

"Зенит" в товарищеском матче победил "Марибор" со счетом 3:1. Голы в составе питерского клуба забили Эмилиано Ригони, Александр Кокорин и Дмитрий Плетнев. У словенского клуба отличился Маркос Таварес.

Отметим, что по ходу встречи в ворота "Зенита" было назаначено два пенальти, которые отбил Юрий Лодыгин.

Напомним, что во время подготовки ко второй части чемпионата России питерцы победили "Гуанчжоу Эвергранд" (4:1), "Славию" (5:1), "Копенганен" (5:0), "Стумбрас" (2:0) и "Црвену Звезду" (1:0). На их счету также одна ничья в матче со "Слованом" (0:0) и поражение от датского "Вайле" (0:2).

Товарищеский матч

"ЗЕНИТ" (Россия) - "Марибор" (Словения) - 3:1 (2:0)

Голы: Ригони, 14 (1:0). Кокорин, 32 (2:0). Таварес, 49 (2:1). Плетнев, 81 (3:1).

Нереализованные пенальти: Захович, 90+1 (вратарь), Захович, 90+3 (вратарь).

"Зенит": Лунев (Лодыгин, 46), Смольников (Краневиттер, 46), Мевля (Терентьев, 65), Маммана (Скроботов, 65), Кришито (Каккоев, 65), Кузяев (Капленко, 80), Паредес (Жирков, 65), Ерохин (Нобоа, 65), Ригони (Плетнев, 65), Кокорин (Полоз, 65), Заболотный (Дриусси, 46).

"Марибор": Ханданович, Милец, Шулер, Ивкович (Райчевич, 46), Колманич (Ходжич, 46), Байде (Крамарич, 62), Пихлер (Ахмеди, 72), Дервишевич (Врховец, 85), Хотич (Вршич, 80), Бохар, Таварес (Захович, 65).

Предупреждения: Хотич, 23. Колманич, 29. Байде, 59. Терентьев, 69. Бохар, 78.

10 февраля. Анталья. Стадион Mardan Stadium.