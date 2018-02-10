"Зенит" победил "Марибор", Лодыгин отбил два пенальти

"Зенит" в товарищеском матче победил "Марибор" со счетом 3:1. Голы в составе питерского клуба забили Эмилиано Ригони, Александр Кокорин и Дмитрий Плетнев. У словенского клуба отличился Маркос Таварес.
Отметим, что по ходу встречи в ворота "Зенита" было назаначено два пенальти, которые отбил Юрий Лодыгин.
Напомним, что во время подготовки ко второй части чемпионата России питерцы победили "Гуанчжоу Эвергранд" (4:1), "Славию" (5:1), "Копенганен" (5:0), "Стумбрас" (2:0) и "Црвену Звезду" (1:0). На их счету также одна ничья в матче со "Слованом" (0:0) и поражение от датского "Вайле" (0:2).
Товарищеский матч
"ЗЕНИТ" (Россия) - "Марибор" (Словения) - 3:1 (2:0)
Голы: Ригони, 14 (1:0). Кокорин, 32 (2:0). Таварес, 49 (2:1). Плетнев, 81 (3:1).
Нереализованные пенальти: Захович, 90+1 (вратарь), Захович, 90+3 (вратарь).
"Зенит": Лунев (Лодыгин, 46), Смольников (Краневиттер, 46), Мевля (Терентьев, 65), Маммана (Скроботов, 65), Кришито (Каккоев, 65), Кузяев (Капленко, 80), Паредес (Жирков, 65), Ерохин (Нобоа, 65), Ригони (Плетнев, 65), Кокорин (Полоз, 65), Заболотный (Дриусси, 46).
"Марибор": Ханданович, Милец, Шулер, Ивкович (Райчевич, 46), Колманич (Ходжич, 46), Байде (Крамарич, 62), Пихлер (Ахмеди, 72), Дервишевич (Врховец, 85), Хотич (Вршич, 80), Бохар, Таварес (Захович, 65).
Предупреждения: Хотич, 23. Колманич, 29. Байде, 59. Терентьев, 69. Бохар, 78.
10 февраля. Анталья. Стадион Mardan Stadium.
Гол @EmiRigoni в ворта "Марибора" 💥#ЗенитМарибор #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/svHsQgP9T7– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 10 февраля 2018 г.
Блестящий гол сине-бело-голубых в ворота "Марибора"! 🔥🔥🔥#ЗенитМарибор #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/iBulcD7p6D– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 10 февраля 2018 г.
Первый пенальти в ворота Лодыгина 💥#ЗенитМарибор #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/bpkUabW88s– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 10 февраля 2018 г.
Юрий Лодыгин 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥#ЗенитМарибор #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/Cb3JbE2fyX– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 10 февраля 2018 г.
Subulcus
Представляю как у красно-белых сектантов дупели полыхают =))
18:34
bibik.i
Марибор палач Спартака, но товарищеские это не игры за кубок.
15:57
П_о_в_а_р
Спартак бы выиграл.
15:10
Pablo_75
У Спартака была просто лютая чёрная серия, он не мог победить даже СКА Хабаровск. Увы... историю не перепишешь.
15:02
вэняляйнэн
Слежу на сборах за зенитовской молодёжью. Пара центральных защитников Каккоев-Скроботов. На двоих 35лет. Увидели друг друга только на этих сборах. Но ведь не сказать, что привозят больше Мевли-Мамманы. Капленко старается, но не больше. При том, сколько авансов слышал о нём, пока не очень. А вот Плетнёв производит очень хорошее впечатление и сегодня его подтвердил, раскатав защитников Марибора, когда забил очень нужный гол.
14:36
King's Bounty RND
Бу-га-га! Очередное доказательство евроднищности тушинских днорей.))) ___________________ Ты по товарнякам судишь о силе/слабости команд ?! Я думал ты умнее...
14:36
Митяй Антибомж
Эдюх, три денёчка побугагакать осталось ))
14:34
Бу-га-га!
Левый какой-то Марибор. Настоящий с Виликым пипиёном на равных сражался.
14:26
serzheo
Ну нельзя же так, у сектантов тоже есть нервы, а мы то - дай пять, пару раз, то Марибор втором составом обуваем. Так не хватит никаких ромбовых воспониманий из 90-х.
14:10
Сквайер Треллони
Пищевик и их недоболельщики учитесь как играть надо с мариборами))))
14:02
zoostation
Этот матч записать на кассету, обернуть в подарочную упаковочку и отправить Каррере...
13:57