"Зенит" победил "Ахмат", но остался без Паредеса

"Зенит" на своем поле обыграл "Ахмат" со счетом 1:0 в матче 13-го тура чемпионата России.

В составе победителей единственный мяч с пенальти забил полузащитник Клаудио Маркизио. "Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице, оторвавшись от "Локомотива" на 7 очков.

В нынешнем сезоне "Зенит" пробил первый 11-метровый последним из клубов. Во втором тайме за две желтые карточки был удален с поля полузащитник хозяев Леандро Паредес. Таким образом, он пропустит матч с ЦСКА. Это его второе удаление в текущем сезоне.

Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Ахмат" (Грозный) – 1:0 (1:0)​

Гол: Маркизио, 31 - с пенальти.

"Зенит": Лунев, Иванович, Маммана, Нету, Чернов, Кузяев, Паредес, Маркизио (Ерохин, 62), Мак (Дриусси, 62), Дзюба, Шатов (Анюков, 90+1).

"Ахмат": Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Плиев (Садаев, 88), Мохаммади, Думбья, Исмаэл, Раванелли, Митришев (Балай, 77), Иванов.Предупреждения: Раванелли, 20. Паредес, 69. Ерохин, 79.

Удаление: Паредес, 83 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Лунев (Новосибирск).

4 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 45329 зрителей.

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