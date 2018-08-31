13:51 | Футбол — РПЛ

"Зенит" переделал афишу к матчу со "Спартаком", заклеив Промеса Глушаковым


"Зенит" переделал афишу к матчу 6-го тура российской премьер-лиги против "Спартака". Пресс-служба сине-бело-голубых наложила на изображение Квинси Промеса портрет Дениса Глушакова.

Промес в ближайшее время официально станет игроком "Севильи". Он уже успел попрощаться с болельщиками красно-белых.

"Зенит" – "Спартак": чемпионат России по футболу, 6-й тур, 2 сентября 2018, онлайн-трансляция в 19.00 (мск)

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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