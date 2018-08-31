"Зенит" переделал афишу к матчу со "Спартаком", заклеив Промеса Глушаковым

"Зенит" переделал афишу к матчу 6-го тура российской премьер-лиги против "Спартака". Пресс-служба сине-бело-голубых наложила на изображение Квинси Промеса портрет Дениса Глушакова.

Промес в ближайшее время официально станет игроком "Севильи". Он уже успел попрощаться с болельщиками красно-белых.

"Зенит" – "Спартак": чемпионат России по футболу, 6-й тур, 2 сентября 2018, онлайн-трансляция в 19.00 (мск)