"Зенит" передаст Риксену вырученные от продажи атрибутики средства

"Зенит" на своем официальном сайте сообщил о том, что все средства, которые будут выручены с продажи атрибутики, посвященной чемпионству 2007 год, поступят на лечение Фернандо Риксена.

"Зенит" передает привет Фернандо и благодарит за трофеи, завоеванные в составе сине-бело-голубых!". - говорится в сообщении на сайте "Зенита".

Напомним, Риксен выступал за "Зенит" с 2007 по 2009 год, а в 2013-м объявил о завершении карьеры. На его счету 45 матчей за сине-бело-голубых, а также 1 гол и 2 голевые передачи.

Четыре года назад у Риксена обнаружили тяжелейшее заболевание – боковой амиотрофический склероз. По сей день голландец борется с болезнью.

Как Фернандо Риксен сражается со смертельной болезнью